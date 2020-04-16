شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح كارتيرون ملف اللاعبين الأجانب انتظارا للائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند مسئولو الزمالك، ملف اللاعبين الأجانب إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها فى الموسم المقبل بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم لكل فريق.

ويضم الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق، خاصة بعد ترشيح المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى للانضمام إلى الأبيض.

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ويأتى دراسة كارتيرون مبكرا لملف الأجانب فى الزمالك فى ظل قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، بشأن تقليص عدد الأجانب فى الموسم المقبل، لذا يتم بحث المسألة داخل جميع الأندية وحرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعبو الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية بينما حرص الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، على أداء بعض تدريبات "الملاكمة" أثناء تواجده فى منزله بالقاهرة، خلال فترة الراحة السلبية التى يحصل عليها مع زملاءه بالفريق الأبيض، هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.