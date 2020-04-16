شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الاسكتلندي تعلن إلغاء الموسم في الدرجات الدنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة أندية كرة القدم في اسكتلندا، يوم الأربعاء، إلغاء الموسم في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة للدوري عقب التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار.

وصوت 42 ناديا محترفا على مقترح للرابطة بإلغاء الموسم في الدرجات الأدنى، بينما سيتم الانتظار بالنسبة للدوري الممتاز لحين التأكد من أنه لا يمكن استكمال الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وامتنع دندي يونايتد المنتمي للدرجة الثانية عن التصويت الأسبوع الماضي، لكنه تراجع وساند القرار ليوافق 81 بالمئة من الأعضاء على الإلغاء.

وأعلنت الرابطة فوز دندي يونايتد وريث روفرز وكوف رينجرز بألقاب الدرجات الثانية والثالثة والرابعة على الترتيب.

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وقال ميردوخ مكلنان رئيس الرابطة في بيان "مع الوضع المضطرب الحالي وغموض الموقف الناجم عن جائحة كوفيد-19 كان يوجد نقاش حاد وجدال كبير حول كيفية تأمين مستقبل الكرة الاسكتلندية. لن يكون من المبالغ فيه القول إن المسألة وجودية للأندية الاسكتلندية حيث أبلغنا العديد منهم أنهم في خطر حقيقي قد يؤدي للانهيار في حال عدم حل هذا الأمر سريعا. لذلك أنا سعيد لأنه تم التحرك بشكل حاسم وفعال".

وقال نيل دونكاستر الرئيس التنفيذي للرابطة إنهم الآن يمكنهم دفع المبالغ المقررة في نهاية الموسم للأندية بنهاية هذا الأسبوع وهو ما وصفه بأنه "شريان حياة" للعديد من الأندية في الدرجات الأدنى.

وبعد تصويت دندي يونايتد لصالح القرار سيتم تحديد ترتيب الدوري الممتاز على أساس نقاط كل مباراة إذا قررت رابطة الدوري إلغاء ما تبقى من مباريات.

ويتوقف الدوري الممتاز، الذي يتصدر ترتيبه سيلتيك بفارق 13 نقطة عن رينجرز، حتى 23 أبريل الحالي وهو أقرب موعد يقبل به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لإلغاء الموسم حتى تتجنب الدول إمكانية حرمان أنديتها من المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وانتقد رينجرز صاحب المركز الثاني وهارتس متذيل الترتيب، الذي قد يهبط للدرجة الثانية، لجوء الرابطة للتصويت لحسم نهاية الموسم.