تقارير: كارتيرون مرشح لقيادة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية أن إدارة الترجي التونسي وضعت الفرنسي باتريس كارتيرون كمرشح لتدريب فريق "باب سويقة" في الفترة المقبلة ليكون خلفًا للمدرب الوطني معين الشعباني.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، فإن أبرز المرشحين لقيادة الترجي باتريس كارتيرون نظرًا لما حققه مع الزمالك حتى الآن بجانب قدرته وبراعته التكتيكية والتي أظهرها خلال مبارياته أمام بطل تونس سواء مع الأهلي والزمالك أو الرجاء البيضاوي المغربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزمالك لم تحسم التجديد مع كارتيرون نظرًا لاقتراب نهاية عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خرج في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" أنه سيدخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

كارتيرون حتى الآن مع الزمالك استطاع أن يجمع بين بطولة السوبر الأفريقي والمصري حيث فاز على الترجي التونسي (3-1) بقطر، في المقابل حقق الانتصار على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أي أهداف في لقاء أقيم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلى الصعيد الأفريقي، قاد كارتيرون الزمالك إلى الوصول للمربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب إقصاء حامل اللقب في آخر نسختين بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالرجاء البيضاوي المغربي في لقاء نصف النهائي على أن يواجه الطرف الثاني المسابقة الأهلي بالوداد البيضاوي المغربي.