تقرير.. من تهريج لاسارتي إلى حماس فايلر.. شريف والفرصة الرابعة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح محمد شريف لاعب الأهلي والمعار لصفوف إنبي، أبرز المرشحين للعودة من جديد للقلعة الحمراء بعد مستواه المميز رفقة النادي البترولي في الموسم الحالي نظرًا لمنافسته على هداف الدوري خلال هذا الموسم بتسجيله تسعة أهداف لينافس عبد الله السعيد على لقب الهداف بعد تسجيل نجم بيراميدز 13 هدفًا.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خرج في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" ليؤكد أن هناك أسماء من المعارين تقترب للعودة ليكون الأبرز محمد شريف حيث عبّر السويسري رينيه فايلر عن تحمسه بإعادة اللاعب من جديد.

- فرصة رابعة مع فايلر:

قبل رغبة رينيه فايلر في إعادة محمد شريف، شارك الجناح الشاب مع ثلاثة مدربين من الأهلي حيث كان ظهوره الأبرز مع الفرنسي باتريس كارتيرون على الرغم من عدم خوض مباراة كاملة تحت ولاية الفرنسي سوى في لقاء وحيد بكأس مصر.

شريف انتقل إلى الأهلي قادمًا من وادي دجلة في يناير 2018 حيث قدرت الصفقة وقتها بعشرة ملايين جنيه إلا أن انطلاقته لم تكن بالمثالية بعدما غاب عن الظهور مع ولاية حسام البدري الذي رحل في نفس العام وتحديدًا في مايو.

رحيل البدري منح شريف التألق وتقديم أفضل فتراته مع الأهلي بعد تولي الفرنسي باتريس كارتيرون حيث سجل شريف خمسة أهداف خلال 146 دقيقة فقط ليظهر في مباراة كاملة واحدة كانت أمام الترسانة والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (3-2) بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر بالنسخة الماضية.

شريف بأهدافه الخمسة مع الأهلي منحه التفوق على هدافي الفريق الأحمر خلال هذا التوقيت حيث سجل صلاح محسن هدفين مقابل هدف لكل من المغربي وليد أزارو ومروان محسن.

كارتيرون لم يستمر مع الأهلي ليرحل ويتم تعيين الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي أبعد صاحب الـ24 عامًا من حساباته الفنية.

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شريف كشف خلال تصريحاته عبر "الخليج 365" أن سبب استبعاده من حسابات لاسارتي لأن الأخير كان يراه "بيهرج" أمام المرمى على حد قوله.

- تألق مع إنبي:

17 مباراة مع إنبي كانت كفيلة لمحمد شريف من أجل التألق، ليوجه اللاعب الشاب رسالة إلى الأهلي بأنه ينتظر فرصة أخرى في ولاية المدرب السويسري فايلر.

شريف أصبح التكهنات تثار حوله في الفترة الماضية بعدما ذكرت تقارير صحفية بأن الأهلي سيستيعن باللاعب من أجل إدخاله في صفقة تبادلية للتعاقد مع المدافع أسامة جلال لاعب فريق إنبي إلا أن حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي رفض هذا الاقتراح بحسب تصريحات له لـ"الخليج 365".

طولان كشف أنه يسعى إلى الحصول على خدمات شريف دون الدخول في صفقات تبادلية، لكن بعد تصريحات عبد الحفيظ ورغبة فايلر أصبح تواجد اللاعب مع إنبي مجرد وقت للعودة من جديد للأهلي.

- عرض الزمالك والمنافسة في الأهلي:

لم يخف اللاعب عن وجود محاولات سابقة من جانب نادي الزمالك وعن طريق وسطاء لكي يرحل من الجزيرة ليتجه إلى ميت عقب إلا أن رد شريف كان بالرفض.

لاعب الأهلي اعترف خلال تصريحات له عبر "الخليج 365" أن وسطاء تدخلوا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء إما بشكل نهائي أو بفسخ التعاقد.

جناح الأهلي الشاب عبّر عن رغبته بالدخول في منافسة مع الأسماء الحالية في الفريق من أجل المشاركة مؤكدًا أنه ينتظر فقط فرصة العودة.

وبالطبع سياسة فايلر الحالية من خلال الاعتماد على جميع العناصر في الفريق ستمنح شريف الفرصة لكي يقدم أوراق اعتماده بعد محاولات سابقة خلال الموسم الماضي.