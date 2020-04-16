تقارير: بن عيادة يضع شرطًا للانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، وضع شرطًا من أجل الانتقال لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن بن عيادة وضع شرطًا أساسيًا للموافقة على الانضمام للزمالك في الموسم المقبل، وهو رغبته في التواجد بنادٍ يشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بجانب خوض منافسات البطولة العربية.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن إدارة قسنطينة عرضت على بن عيادة تجديد عقده مع النادي إلا أن اللاعب رفض الاستمرار مفضلاً الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري.

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ويرغب الزمالك في تدعيم الجانب الأيمن في الفريق بعد رحيل التونسي الدولي حمدي النقاز عن الفريق الأبيض الأمر الذي جعل حازم إمام يصبح وحيدًا في هذا المركز ليقرر الفرنسي باتريس كارتيرون تصعيد الناشئ أحمد عيد.

صاحب الـ27 عامًا ليس مستهدفًا من جانب الزمالك فقط حيث يرغب نادي الترجي التونسي في تدعيم هذا المركز أيضًا في الموسم المقبل خاصة بعد تراجع مستوى اللاعب سامح الدربالي الظهير الأيمن لفريق "باب سويقة".

ويمتلك بن عيادة تجربة مميزة مع شباب فسنطينة خلال الموسم الحالي الأمر الذي جعله يلتحق بالمنتخب الجزائري مع كتيبة المدرب الوطني جمال بلماضي والذي قاد "محاربي الصحراء" للتتويج ببطولة الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ الكرة الجزائرية خلال النسخة الماضية من البطولة القارية.