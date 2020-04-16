السقا: أطالب اتحاد الكرة بعقد جلسة مع الأندية لحسم مصير الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالنادي المصري، إن هناك تنسيق مع أندية الدوري لعقد اجتماع مع اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة كيفية إنهاء الموسم سواء باستكمال الدوري أو الاتجاه للإلغاء.

وكحال الأندية العالمية، تمر الفرق المصرية بأزمة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي نتج عنه تعليق كافة المباريات المحلية.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال السقا: "الجميع يتحدث عن كيفية عبور الأزمة، سواء بتخفيض الأجور أوالرواتب".

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وأضاف: "فكرنا في التواصل مع جميع أندية الدوري لاتخاذ قرار واحد يصب في مصلحة الجميع سواء كان باستكمال الدوري أو إلغاء الموسم".

وتابع: "أنشأنا جروب للتواصل مع جميع الأندية، نحن في جهة واتحاد الكرة في جهة أخرى، لماذا لا نتفق؟ من سينفذ قرار الجبلاية؟ بالتأكيد الأندية لذلك لابد أن تجتمع المنظومة الرياضية بأكملها لمناقشة الوضع الحالي حتى لا يتم اتخاذ قرارات تتحمل الأندية عواقبها".

وبسؤاله عن استجابة الأندية، قال مدير الكرة بالمصري: "هناك استجابة كبيرة من الأندية، حوالي 12 ناديا تجاوبوا معنا، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد تزعم المقترح".

وعن اقتراح إقامة مباراة افتراضية لمكافحة كورونا على غرار نادي الوداد، قال السقا: "بالتأكيد أدعم المقترح، نحن كرياضيين لم نقم بعمل جماعي، لابد أن يكون لنا دور فعال في الأزمة".