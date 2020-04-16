تسوبيل: المدرسة الألمانية التدريبية تراجعت

يرى الألماني، راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي، المدراس التدريبية الألمانية تراجع الطلب عليها في الفترة الأخيرة. وأضاف راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي لـبرنامج ملعب ONTIME مع شوبير: " تراجع دور المدرب الألماني حاليا مقارنة بالمدرسة البرتغالية والفرنسية". دور المدرب الألماني حاليا مقارنة بالمدرسة البرتغالية والفرنسية". وعن إبراهيم حسن، قال تسوبيل :"مستوى إبراهيم حسن لم يرتقي لشقيقه حسام حسن".

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