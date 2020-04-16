الأندية تضغط على اتحاد الكرة أكد قرار اعتبار لاعب شمال افريقيا محلي

تمارس الأندية ضغوطا قوية على اتحاد الكرة لمد قرار اعتبار لاعب شمال افريقيا محلي في الموسم الجديد.
وتحدث مسؤولو الأندية مع اتحاد الكرة أنه من الصعب التفريط في لاعب من الخماسي الأجنبي
وبات الاتجاه الأقرب لدى اتحاد الكرة هو مد القرار في الموسم المقبل، كما يدرس اتحاد الكرة استمرار قائمة ال٣٠ لاعبا خلال الموسم الجديد من بطولة الدوري.
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