اخبار الرياضه

الأندية تضغط على اتحاد الكرة أكد قرار اعتبار لاعب شمال افريقيا محلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمارس الأندية ضغوطا قوية على اتحاد الكرة لمد قرار اعتبار لاعب شمال افريقيا محلي في الموسم الجديد.
وتحدث مسؤولو الأندية مع اتحاد الكرة أنه من الصعب التفريط في لاعب من الخماسي الأجنبي

في كل فريق بعد موسم واحد لأن النادي لم يستفد منه بشكل كامل في هذه الحالة كما أن النادي قد يخسر أموالا إذا باعه بسعر أقل من الذي اشتراه به وقد يحدث ذلك إذا لم يظهر اللاعب بمستواه المعروف عنه.
وبات الاتجاه الأقرب لدى اتحاد الكرة هو مد القرار في الموسم المقبل، كما يدرس اتحاد الكرة استمرار قائمة ال٣٠ لاعبا خلال الموسم الجديد من بطولة الدوري.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأندية تضغط على اتحاد الكرة أكد قرار اعتبار لاعب شمال افريقيا محلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا