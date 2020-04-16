تسوبيل: مصر لديها مواهب عديدة وليس صلاح فقط وكمونة من أفضل اللاعبين

أكد الألماني، راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي، أن مصر تمتلك العديد من المواهب، مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى سمير كمونة أفضل

اللاعبين الذين شاهدهم، لكنه لم يتأقلم في احترافه بالدوري الألماني.

وأضاف راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي لـبرنامج ملعب ONTIME

مع شوبير: "مصر تمتلك العديد من المواهب لديها وليس فقط محمد صلاح، سمير كمونة كان واحدا من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي".

وتابع:" عدم تأقلمه مع الأحتراف في ألمانيا كان سيكون له شأن آخر ".