أكد الألماني، راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي، أن مصر تمتلك العديد من المواهب، مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى سمير كمونة أفضلاللاعبين الذين شاهدهم، لكنه لم يتأقلم في احترافه بالدوري الألماني.
وأضاف راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي لـبرنامج ملعب ONTIMEمع شوبير: "مصر تمتلك العديد من المواهب لديها وليس فقط محمد صلاح، سمير كمونة كان واحدا من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي".
وتابع:" عدم تأقلمه مع الأحتراف في ألمانيا كان سيكون له شأن آخر ".
كانت هذه تفاصيل خبر تسوبيل: مصر لديها مواهب عديدة وليس صلاح فقط وكمونة من أفضل اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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