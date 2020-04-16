قال الألماني، راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي، إنه قضى 3 سنوات رائعة داخل القلعة الحمراء، معربًا عن سعادته مع المارد الأحمر،وحزنه لعدم التتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي لملعب ONTIME مع شوبير: " قضيت 3 سنوات رائعة مع الأهلي لكني لم أتمكن من الفوز بدوري أبطال أفريقيا وهذا أمر لم يرضيني".
وتابع:"رحيلي عن الأهلي جاء بناءً على رغبة الإدارة، وتوصلنا لاتفاق ورحلت".
كانت هذه تفاصيل خبر تسوبيل: قضيت 3 سنوات رائعة مع الأهلي وهذا سبب رحيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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