تسوبيل: قضيت 3 سنوات رائعة مع الأهلي وهذا سبب رحيلي

قال الألماني، راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي، إنه قضى 3 سنوات رائعة داخل القلعة الحمراء، معربًا عن سعادته مع المارد الأحمر،

وحزنه لعدم التتويج بدوري أبطال أفريقيا.وأضاف راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي لملعب ONTIME مع شوبير: " قضيت 3 سنوات رائعة مع الأهلي لكني لم أتمكن من الفوز بدوري أبطال أفريقيا وهذا أمر لم يرضيني".وتابع:"رحيلي عن الأهلي جاء بناءً على رغبة الإدارة، وتوصلنا لاتفاق ورحلت".