قال الألماني راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي، إنه عندما كان مدربًا قررنا التعاقد مع علاء إبراهيم خلفًا لحسام حسن.

أضاف راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي، لملعب ONTIME مع شوبير: "حسام حسن كان يبحث عن فريق في تركيا للرحيل، لذا تعاقدنا مع علاء إبراهيم من أجل خلافته".

وأتم: "علاء إبراهيم جاء للنادي الأهلي وكان يقدم أداءً رائعًا معنا، مستوى إبراهيم حسن لم يرتقي لشقيقه حسام، والعديد من اللاعبين كانوا قادرين على تعويضه بعد رحيله". السابق للأهلي، إنه عندما كان مدربًا قررنا التعاقد مع علاء إبراهيم خلفًا لحسام حسن.أضاف راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي، لملعب ONTIME مع شوبير: "حسام حسن كان يبحث عن فريق في تركيا للرحيل، لذا تعاقدنا مع علاء إبراهيم من أجل خلافته".وأتم: "علاء إبراهيم جاء للنادي الأهلي وكان يقدم أداءً رائعًا معنا، مستوى إبراهيم حسن لم يرتقي لشقيقه حسام، والعديد من اللاعبين كانوا قادرين على تعويضه بعد رحيله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق: تعاقدنا مع علاء إبراهيم لتعويض رحيل حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.