تسوبيل: حسام حسن مستواه كان قريبًا من نجوم بايرن ميونخ

تغزل الألماني، راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي، في موهبة حسام حسن عندما كان لاعبًا، مؤكدًا أن إمكاناته قريبة من نجوم فريق

بايرن ميونخ.وأضاف راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي لملعب ONTIME مع شوبير: "حسام حسن كان أفضل المهاجمين الذين دربتهم ومستواه كان قريبًا من نجوم البايرن ميونخ".وتابع: "الأهلي كان يملك فريقًا رائعًا أثناء قيادتي للفريق في التسعينات، وحسام حسن كان يبحث عن فريق في تركيا للرحيل".