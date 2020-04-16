علاء ميهوب: رحيلي عن الأهلي كان قرارًا مجنونًا وبمثابة الكارثة

وصف علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، قرار رحيله عن القلعة الحمراء بأنه كان قرارًا مجنونًا وبمثابة الكارثة التي غيّرت حياته، لأنه كان يتمنى أن ينهي حياته في الأهلي.

وأكد ميهوب في تصريحات إعلامية أنه غير نادم ولو عاد به الزمن مرة أخرى لاتخذ القرار نفسه رغم أن رحيله عن الأهلي كان يشبه الجنازة، مشيرًا إلى أن صالح

سليم، رئيس النادي الأهلي، عرض عليه الاعتزال في النادي الأهلي وعدم الرحيل، إلا أنني فضلت الرحيل وقتها لرغبتي في الاستمرار في الملاعب، وكانت أصعب لحظة عشتها هي لحظة إخباري من قِبل رئيس الأهلي صالح سليم بالاستغناء عني.