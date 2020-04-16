تسوبيل مدرب الأهلي السابق: هذه حقيقة خلافي مع حسام حسن

قال الألماني راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي، إن المارد الأحمر كان يملك فريقًا رائعًا خلال فترته بالتسعينات، مشيرًا إلى أن حسام حسن كان لديه

عرض تركي، وكان يرغب بالرحيل عن الفريق.أضاف راينر تسوبيل، المدير الفني السابق للأهلي لملعب ONTIME مع شوبير: الأهلي كان يملك فريقًا رائعًا أثناء قيادتي للفريق في التسعينات".وعن تسببه برحيل حسام حسن عن الأهلي، قال تسوبيل: "حسام حسن كان يبحث عن فريق في تركيا للرحيل ولا حقيقة لدخولي في خلاف معه".