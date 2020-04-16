الأهلي يؤجل حسم مصير «صالح جمعة»

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة مع الفريق بالاستمرار، أو الرحيل، بعد حديث السويسري رينيه

فايلر، المدير الفني للأهلي، لوسائل الإعلام، بأن اللاعب خارج حساباته.

قال سيد عبدالحفيظ: «صالح جمعة

لا يمكن تحديد مصيره فى الوقت الجارى بشأن رحيله من عدمه، فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته فى يناير، ولكن فى تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن».