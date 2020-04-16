الأهلي ينتقد قرار "اللجنة الخماسية" بتقليص عدد الأجانب بالدوري

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، القرار المنتظر بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لاعبين إلى 4 فى الموسم المقبل، قائلًا: كيف

يتم تخفيض اللاعبين الأجانب ونحن متعاقدون مع عدد معين وملتزمون بدفع رواتبهم.

وأضاف: «لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم تنص على منح اللاعبين الأجانب جميع مستحقاتهم المالية وسنكون مضطرين لذلك، وهذا سيكون إهدارًا للمال العام وسنخسر 4 ملايين دولار نتيجة هذا القرار».