انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، القرار المنتظر بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لاعبين إلى 4 فى الموسم المقبل، قائلًا: كيفيتم تخفيض اللاعبين الأجانب ونحن متعاقدون مع عدد معين وملتزمون بدفع رواتبهم.
وأضاف: «لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم تنص على منح اللاعبين الأجانب جميع مستحقاتهم المالية وسنكون مضطرين لذلك، وهذا سيكون إهدارًا للمال العام وسنخسر 4 ملايين دولار نتيجة هذا القرار».
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينتقد قرار "اللجنة الخماسية" بتقليص عدد الأجانب بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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