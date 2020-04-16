الامارات | نجم سابق لفريق الوصل يصاب بأزمة قلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سابق لفريق الوصل يصاب بأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل السابق، طارق درويش، تحسن حالة نجم "الإمبراطور" السابق، خالد درويش، بعدما أصيب الأخير بأزمة قلبية، أول من أمس، نقل على إثرها على المستشفى. وقال درويش لـ "الإمارات اليوم" إن خالد أصيب بأزمة قلبية بصورة غير متوقعة، موضحاً أنه لم يكن يمارس أي جهد بدني في ذلك الوقت، مبيناً أن لاعب المنتخب الوطني السابق اتضح أنه يعاني من ضعف في عضلة القلب، وأنه سيخضع للمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة، للاطمئنان على صحته قبل مغادرته المستشفى.

ويعد خالد درويش أحد أبرز النجوم في تاريخ نادي الوصل، إذ كان من العناصر المؤثرة التي أسهمت في فوز "الإمبراطور" بآخر ألقابه على المستوى المحلي، عندما قاد الفريق للفوز بالثنائية الدوري والكأس في موسم 2006-2007، بينما كان درويش من عناصر المنتخب الوطني الذي حقق اللقب الأول في تاريخ الكرة الإماراتية، عندما أحرز لقب كأس الخليج لكرة القدم 2007.