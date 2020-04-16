شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات كبرى محتملة لنيوكاسل بـ حلتة «السعودية» المنتظرة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح نادي نيوكاسل يونايتد قريبًا أكثر من أي وقت مضى للتعرض إلى الإستحواذ من قبل مُلاك غير بريطانيين، وبالتحديد من المملكة العربية السعودية، بعد ان أكد أكثر من مصدر صحفي ان مايك أشلي، مالك النادي الإنجليزي العريق، في طريقه لبيع أسهم النادي إلى مستثمرين، من بينها 80% (أغلبية الأسهم) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقُدرت قيمة بيع النادي المنتظر ب300 مليون باوند، وهي قيمة أقل عن ما تم تداوله خلال عام تقريبًا مع إرتباط النادي الإنجليزي بالبيع إلى مستثمرين أجانب منذ صيف 2019، لكن يبدو ان جائحة فيروس كورونا لعبت دورًا في تقليل المبلغ، كذلك دورًا في رضوخ مالك النادي الحالي بقبول عملية البيع بشكل عام.

مثل مانشستر سيتي وتشيلسي، سينتظر عشاق نيوكاسل نقلة كبيرة للنادي في العهد السعودي الجديد، مع توقعات بإستثمار مئات الملايين لرفع مستوى نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير والدخول وسط كبار الكرة الإنجليزية الحالية وكذلك كبار الكرة الأوروبية.

5 صفقات كبيرة محتملة بشدة لنيوكاسل في حلته «السعودية» الجديدة المنتظرة، نستعرضهم في السياق التالي.

1- إيدنسون كافاني:

المهاجم الأوروجوياني الشهير الذي ربطته التقارير بالإنضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2020.

تشيلسي ومانشستر يونايتد حاولا استقطاب المخضرم البالغ من العمر (33 سنة) في يناير الماضي لتدعيم صفوفهما الهجومية في حملتهما للمنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، لكنه فضل البقاء ضمن صفوف الفريق الباريسي حتى نهاية عقده.

نيوكاسل قد يشكل تحدي جديد للهداف الشهير، وقد يكون كافاني واجهة القوة الإنجليزية الجديدة في البريميرليج.

2- دريس ميرتنز:

هداف نابولي التاريخي وواحد من ابرز اللاعبين في الدوري الإيطالي، ارتبط في يناير الماضي بشدة بالإنضمام إلى صفوف تشيلسي مع نهاية عقده في صيف 2020 لكن ناديه الإيطالي تمسك ببقائه.

الجناح المهاجم البلجيكي سيشكل اضافة هجومية كبيرة لنيوكاسل الذي يلعب في مسابقة بكل تأكيد سيرغب ميرتنز في اللعب بها، وسيكون له مكانة كبيرة في تأسيس قوة أوروبية جديدة على مستوى البريميرليج أو المسابقات الأوروبية.

3- بوباكاري سوماري:

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موهبة وسط الملعب بنادي ليل الفرنسي واللاعب الذي رفض بالفعل فكرة الإنضمام لنيوكاسل في يناير الماضي مع حاجته للإنضمام إلى نادي أوروبي «كبير»، لكن تغيير وضع الماكبايث ورغبة النادي في الحصول على لاعبين شباب مميزين لبناء مستقبل قوي ستجعل لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا هدفًا مستمرًا للنادي.

4- دوايت ماكنيل:

الجناح الإنجليزي الشاب وصانع ألعاب نادي بيرنلي، موجود على رادار نيوكاسل من قبل بالفعل، لكن الدفعة المادية التي قد يحصل عليها النادي من الإستحواذ السعودي ستدفعه بقوة للحصول على خدمات لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق وأفضل صانع للأهداف حاليًا في بيرنلي.

5- أودسون إدوارد:

مهاجم سيلتيك الإسكتلندي الذي قدم موسم مذهل في الكرة الإسكتلندية جعله هدفًا لأندية كبيرة مثل آرسنال وإيفرتون.

إدوارد اشترك في تسجيل 33 هدف خلال موسمه الثاني بشكل دائمًا مع بطل الدوري الإسكتلندي، وفي 27 مباراة فقط (سجل 21 هدف وصنع 12) ليجذب انظار فرق البريميرليج بشكل واضح.

اللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عامًا سيكون هدفًا مميزًا لنيوكاسل لبناء مستقبل فريق قوي.