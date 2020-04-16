شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: قرار تقليص الأجانب بالدوري سيضر الزمالك أكثر من الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم صلاحية اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمر الجنايني، باتخاذ قرارات مصيرية مثل قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.

وقال جعفر، خلال استضافته في قناة الزمالك: «اللجنة الموجودة حاليا تفتقد للخبرات، وجاءت لتسير الأعمال وليس لاتخاذ قرارات مصيرية تغير خريطة الكرة في مصر.. ويتبقى لها حوالي شهرين وترحل».

وأضاف: «القرار سيضر الزمالك أكثر من الأهلي الذي يملك لاعبا واحدا مؤثرا هو على معلول، بينما يملك الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم».

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه يرغب في تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل من 4 إلى 3 لاعبين، بالإضافة إلى عدم معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين، ومعاملتهم كأجانب.

Advertisements