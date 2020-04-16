شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: الإسماعيلى ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن تخفيض العقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، إن إدارة النادى اتخذت عدة قرارات منها دراسة صرف دفعة من مستحقات اللاعبين، خلال الفترة الحالية، وذلك حتى تظهر بوادر لموقف النشاط الرياضى فى مصر المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتابع صبرى المنياوى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، إن إدارة نادى الإسماعيلى تنتظر أيضا قرار اتحاد الكرة بشأن تخفيض رواتب اللاعبين هذا الموسم من عدمه، لاتخاذ قرارا بشأن تخفيض العقود من عدمه حيث ستقوم إدارة النادى بتطبيق قرار اتحاد الكرة حتى يكون هناك عدل بين اللاعب والنادى.

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وعن الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا قال المنياوى:"الوضع فى مصر جيد ولكن الموضوع نفسيا سئ على مستوى العالم لذا لا أرغب فى عودة النشاط الرياضى هذا الموسم حتى لا نخوض موسمين متلاحمين".

وشدد مدير الكرة بالإسماعيلى إنه يرحب بتقليص عدد الأجانب فى الدورى المصرى قائلا:"الأجانب الوافدين إلى الدورى المصرى منذ 4 سنوات لا يمثلون إضافة لقوة الدورى فنرى ثنائى يلعب وثنائى على الدكة فمن الأفضل أن نفسح المجال للاعب المصرى حتى نفيد المنتخبات الوطنية بصورة أكبر".

فيما يدرس مجلس ادارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تقسيط الغرامة الموقعة على النادى لصالح نادى نجوم المستقبل والمقدرة بـ 20 مليون جنيه بسبب كورونا التى أحدثت خسائر بالجملة للنادى بسبب إيقاف النشاط الكروى لمدة شهر كامل وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة الدوري من عدمه ، وسادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، بعد قرار المحكمة الدولية الرياضية بتغريم النادى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى، لاسيما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي يرفضون تحمل خزينة النادى قيمة العقوبة، مطالبين إبراهيم عثمان بتحمل الغرامة المالية، خاصة أنه كان صاحب قرار بيع اللاعب، فيما اشترط باقى أعضاء المجلس الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة نادى النجوم قبل بيع اللاعب.