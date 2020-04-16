شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: فرجانى ساسى أفضل لاعب محترف فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن التونسى فرجانى ساسى المحترف فى صفوف الزمالك يعد من أفضل اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى يليه مواطنه على معلول لاعب الأهلى .

و قال ياسررضوان فى تصريح لـ الخليج 365 أن كلا الثنائى مؤثرين لأقصى درجة مع القطبين و فى حالة غيابهم يتأثر فرقهم بشكل كبير .

و أشار رضوان إلى أن حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق يعد أسوأ المحترفين من وجهة نظره ، مؤكد على أن الزمالك لم يتأثر مطلقا بغيابه فضلا عن إساءة هروبه من الفريق ، مشيرا إلى أنه لاعب منتخب كبير و كان لابد أن يكون تفكيره أفضل من ذلك .

وشهدت الأسام الماضية حالة جدل بين الأندية بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

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وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.