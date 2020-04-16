شكرا لقرائتكم الرجاء يصدم الزمالك ويجمد التفاوض على تفعيل بند شراء أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة من العيار الثقيل بدأ مسئولو الرجاء المغربي في تعطيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك بشان تفعيل بند شراء المغربي حميد احداد لاعب الزمالك المعار للرجاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان الاتصالات التي جمعت بين اداراتي الزمالك والرجاء المغربي خلال الأيام الماضية توقفت بناء علي رغبة النادي المغربي بعد انباء تقليص عدد الأجانب في الدوري المصري الموسم المقبل، مضيفا ان إدارة الرجاء طلبت تعطيل المفاوضات لحين وضوح الرؤية بالنسبة لعدد الأجانب في الدوري المصري الموسم المقبل، حيث يرغب مسئولي الرجاء المغربي في الحصول علي خدمات حميد احداد بقيمة اقل من المنصوص عليها بند الشراء في عقد الإعارة، حيث ينص بند الشراء علي دفع الرجاء مليون ونصف المليون دولار ، الا ان إدارة الرجاء تمسكت بدفع 950 الف دولار فقط في حالة رغبتها في التعاقد نهائيا مع أحداد.

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كما أضاف المصدر ان فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي سيحصل علي 20 % من إعادة بيع حميد احداد مرة اخري وفقا للعقد المتواجد بين الزمالك والفريق المغربي عند شراء احداد بداية من الموسم قبل الماضي، وهو ما يجعل الزمالك مهدد بدفع مبلغ 200 الف دولار علي أقل تقدير لفريق الدفاع الحسني الجديدي عقب بيع حميد احداد.

اما المفاجأة الكبرى فتمثلت في ان الزمالك يتحمل من خزينته مبلغ 250 الف دولار الموسم الحالي من مستحقات حميد أحداد اثناء فترة لعبه في الرجاء المغربي، حيث يحصل اللاعب علي 450 الف دولار في الموسم من الزمالك وفقا لعقده عند التعاقد معه، ولكن بعد اعارته لنادي الرجاء المغربي فان الأخير اشترط دفع الحد الاقصي للرواتب في المغرب وهو 200 الف دولار في الموسم وتحمل الزمالك 250 الف دولار قيمة باقي مستحقات اللاعب وهو ما يعني ان الزمالكم دفع الموسم الحالي لحميد أحداد 250 ألف دولار من مستحقاته اثناء فترة لعبه في الرجاء المغربي.