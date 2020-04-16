شكرا لقرائتكم الأهلى يصل محطته الأخيرة نحو تجديد عقد فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسير مفاوضات الأهلي مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده في طريق جيد حيث إتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمي لم يُعلن لعدة أمور يأتي في مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدوري بسبب إنتشار فيروس "كورونا".

وقال مصدر في الأهلي، أن فايلر رحّب بتجديد عقده مع النادي لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضي المُجمّد في العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا" ساهم في تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسري خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه في القاهرة حال التجديد الرسمي.

ولا تقيم أسرة فايلر معه في القاهرة حيث تأتي لزيارته على فترات متباعدة من سويسرا ويرغب المدير الفني للأهلي في بقاء أسرته معه في مصر عند التجديد للأهلي وهو ما سيتم حسمه عقب عودة النشاط وإستئناف حركة الطيران .

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وإستقر الاهلي على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل وذلك خلال المفاوضات التى سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة .

وعلم "اليوم السابع" أن إدارة الأهلي إستقرت على رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهرياً على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10 % في الموسم بعد المقبل ، ورحّب فايلر بتجديد عقده مع النادي خلال مفاوضات "جس النبض" التى تمت بينه وبين مسئولين في الإدارة الحمراء على فترات مُتباعدة خلال الأسابيع الماضية.

ومن المقرر أن يتم تجديد عقد فايلر لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري خاصة ، وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ، ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.