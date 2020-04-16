شكرا لقرائتكم اللجنة العليا بالأهلى تدعم جيش مصر الأبيض بمسابقة "رسم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم اللجنة العليا للجان النادى الأهلى برئاسة وليد مبروك بلتعاون مع الإدارة التنفيذية مسابقة لدعم جيش مصر الأبيض فى ظل الإشادة بدور الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

و تتمثل المسابقة فى إسال رسومات تعبر عن دعم الأطباء سيتم تحويلها إلى شعار لحمة الدعم من عائلة الأهلى و تستمر حتى يوم 24 ابريل الجارى .

ونظمت اللجنة العليا للجان النادى الأهلى برئاسة وليد مبروك أنشطة لمساعدة الأعضاء بالبقاء فى المنزل للحفاظ على سلامة الجميع و الحد من انتشار فيروس كورونا .

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وقال مبروك إن اللجنة قامت بذلك لتعظيم الدور المجتمعى النادى للحرص على أهمية التواصل بين الأعضاء رغم الظروف التى نمر بها .

وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.