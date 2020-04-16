شكرا لقرائتكم الأهلى يستفسر من الجبلاية بشأن قرار تقليص عدد الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات بنظرائهم في إتحاد الكرة للاستفسار عن موقف لاعبي شمال أفريقيا في الدوري خلال الموسم المقبل بجانب موقف اللاعبين الأجانب في ظل الأنباء التي تناثرت خلال الأيام الماضية حول رغبة إتحاد الكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب وكذلك عدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا على أنه لاعب محلي كما هو الحال في الموسم الحالي.

كان إتحاد الكرة قد أعلن أنه يرغب في تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل من 4 إلى 3 وكذلك عدم إعتبار لاعبي شمال أفريقيا مصريين وهو ما أعترض عليه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تحديداً.

وإستفسر مسئولو الأهلي من حقيقة هذه الأنباء خاصة فيما يتعلق بشأن لاعبي شمال أفريقيا بعدما خرجت أنباء جديدة تُشير إلى إن أتحاد الكرة قد يؤجل خطوة تقليص عدد اللاعبين الأجانب لكنه سيلغي قرار إعتبار لاعبي شمال أفريقيا على أنهم مصريين.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أعلن رفض ناديه القرار الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقه خلال الموسم المقبل بتقليص اللاعبين الأجانب، موضحاً أن خسائر هذا القرار على جميع الأندية ومنها الأهلى بالطبع ستكون باهظة لذا لابد من دراسة القرار جيداً قبل إعلانه وتطبيقه.

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وقال عبد الحفيظ، أن الأهلى يضم 5 أو 6 لاعبين أجانب ما بين مقيد فى القائمة أو معار لأندية أخرى لذا ليس من المنطقى إصدار قرار بمثل هذا الأهمية دون دراسة، موضحاً أن هذا قرار تقليص الأجانب وعدم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، يُعني أن عدد الأجانب بالفريق خلال الموسم الجديد سيكون 3 لاعبين فقط".

وتابع مدير الكرة بالاهلي : الخسائر ستكون غير طبيعية .. هل من الممكن أن يخسر الأهلى 10 ملايين دولار على سبيل المثال جراء هذا القرار المفاجئ الذى كان لابد أن تجتمع الأندية لمناقشته، وشدد على أن الأهلى لديه ارتباط بعقود مع لاعبيه الأجانب والمحليين بالطبع ولا يمكن فسخ العقد بهذه السهولة لأن هذا يعني خسائر بالجملة وبالملايين ..فمن سيتحمّلها إذن.

وكشف مدير الكرة عن مفاوضاته مع لاعبي الفريق لتخفيض عقود اللاعبين تزامناً مع أزمة كورونا التي ساهمت بالطبع في إرهاق خزائن الأندية بل واقتصاد دول العالم ، موضحاً أنه قدّم تصّوره لمدلس إدارة النادي والقرار في "يد" المجلس.

وتابع: "لسنا أغنى من برشلونة وريال مدريد، فميزانية الناديين قد تساوي ميزانية دول صغيرة في العالم، موضحاً أن لاعبى الأهلى استجابوا لفكرة تخفيض العقود بنسبة 100%".