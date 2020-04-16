شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يبحث عن بديلين لرزاق ورفت فى الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن بدائل للثنائى أحمد رفعت والبوركينى رزاق سيسيه المعاران من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى بعد طلب مسئولى الأبيض عودتهما لصفوف الفريق عقب انتهاء إعاراتهما .

وقد اكد مسئولو الزمالك عودة احمد رفعت بشكل رسمى لصفوف الفريق بناء على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض بعد تألقه مع زعيم الثغر ، بينما يحاول مسئولو الأبيض تسويق سيسيه فى إحدى دول الخليج الراغبة فى التعاقد معه .

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وكشف مصدر بالإتحاد السكندرى إن إدارة سيد البلد كانت قد حددت ما يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه، من أجل الحصول على خدمات احمد رفعت بصورة نهائية على أن يتم سداد 6 مليون جنيه بصورة فورية مع تقسيط باقى القيمة المالية التي سيتم الاتفاق حولها مع الزمالك خلال المرحلة الحالية .

من ناحية أخرى أصبح فى حكم المؤكد رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الاتحاد السكندرى عن صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبل بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط مع إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا لاعبا محليا وهو ما سيجعل بعض الأندية تستغنى عن محترفيها.

ولم يشارك ويلسون مع الاتحاد السكندرى منذ انطلاق الموسم الحالى خلال فترة تواجد طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية للفريق الذى اعتمد فى بداية الموسم على محمود رزق ومحمد أنور كثنائى دفاعى ثم قام بإدخال إسلام جمال الوافد من الزمالك بجانب محمود رزق.