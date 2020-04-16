شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تناقش إجراء تعديلات شاملة فى قطاع الناشئين بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي إجراء عدة تغييرات في قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة المقبلة بناءً على الدراسة التي قامت بها اللجنة بشأن المدربين والعاملين في هذا القطاع ، وترغب اللجنة في تبديل بعض المدربين واستبدالهم بأخرين وهو ما سيتم البت فيه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقوم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو بدراسة عدة تصورات بشأن التغييرات المرتقبة في قطاع الناشئين الذي يترأسه فتحي مبروك من أجل عرضها ومناقشتها مع محمود الخطيب رئيس النادي خلال الفترة المقبلة.

في وقت سابق ، كان فتحى مبروك قد أكد أن القطاع يمتلك لاعبين على أعلى مستوى يستطيعون خدمة الفريق الكروى الأول، وخاصة فى مركزى الظهير الأيمن وحراسة المرمى، لتعويض رحيل أحمد فتحى وشريف إكرامى.

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أوضح مبروك فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أن هناك أكثر من حارس مرمى يستطيعون اللعب فى الفريق الأول من بينهم مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، وحمزة وغيرهم.

وعن مركز الظهير الأيمن، قال رئيس قطاع الناشئين: "تحدثت مع محسن صالح، ورشحت له اثنان من اللاعبين الواعدين لتعويض رحيل أحمد فتحى وقولت له إنهم على ضمانتى الشخصية وهم أحمد سيد عبد النبى وفارس طارق، وهم مستقبل الأهلي فى مركز الظهير الأيمن".

وتحدث فتحى مبروك عن التواصل مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول، مؤكدًا أن هناك حلقة وصل دائمة بينهم وتنسيق من أجل خدمة الفريق الأول وقطاعات الناشئين ، ووجه فتحى مبروك نصيحته لحسام عاشور، مطالبه بالاعتزال داخل النادى الأهلي وعدم الانتقال لأى فريق أخر بعد نهاية تعاقده، خاصة وإنه حصد العديد من البطولات.