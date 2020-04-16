شكرا لقرائتكم الأهلى عن أنباء التفاوض مع كينو: غير مطروح فى الوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من وقت لأخر تتناثر أنباء حول رغبة الأهلي في ضم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز المُعار لنادي الجزيرة الأماراتي لنهاية الموسم الجاري ، وتجددت هذه الأنباء خلال الأيام الماضية حيث ربط البعض بين إمكانية ضم كينو وبين إقتراب رحيل رمضان صبحي المُعار للأهلي من هيدرسيفيلد الإنجليزي والذي يرفض البقاء في القلغة الحمراء ويُفضّل العودة لأوربا.

وزادت التكهنات حول إمكانية دخول الأهلي في مفاوضات لضم كينو بعدما أعلن اللاعب أنه سيفضّل العرض الأهلاوي حال تقديمه له عن أي عرض أخر من مصري وتحديداً من الزمالك المنافس التقليدي للأهلي.

مصدر في الأهلي ، قال لـ"الخليج 365" أن كينو غير مطروح على إدارة النادي حالياً وليس في حسابات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لكن التفكير فيه مُستقبلاً قد يكون وارد إذا ما طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وأوضح المصدر أن كينو عانى من إصابة قوية في الموسم الماضي مع ناديه الأماراتي ربما تسببت في تراجع مستواه بعدما أبعدته فترة طويلة عن الملاعب لذا سيكون التفاوض معه مرتبطاً بمدى قدرته على إستعادة مستواه الرائع الذي كان عليه مع بيراميدز بجانب رغبة فايلر في ضمّه فضلاً عن المبلغ الذي سيطلبه بيراميدز للإستغناء عنه فهذه كلها أمور سيكون لها دور كبير في ضم كينو للأهلي.

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وتحدث كينو خلال تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة" قائلاً "خرجت من البرازيل إلى بيراميدز، وكنت أريد خوض تحديات أخرى في أماكن مختلفة، ولكني فضلت التجربة في نادي الجزيرة الإماراتى، كان لدي أكثر من عرض قبل مجيئي إلى بيراميدز واتفقت مع الوكيل على الحضور الى مصر.

أضاف ، الدوري المصري يشهد منافسة كبيرة ولا توجد فوارق قوية بين الأندية، وهو لا يختلف كثيرًا عن الدوري البرازيلي، بل المصري أقوى في الالتحامات البدنية، وإمكانيات اللاعب المصري عالية فنيًا، ولعبت ضد كل الفرق في مصر و أفضل مباراة قدمتها في الدوري المصري كانت ضد الأهلي.

وعلق كينو على مفاوضات الأهلى والزمالك لضمه : "لم يصل شيء إلى وكيلي، هذا الكلام جديد علي ولم يحدث، قد تكون بين أطراف أخرى و لدي عقد مع بيراميدز، وأهم شيء تفكيري في عملي و بالنسبة لي هما فريقان كبار،ولكني أفضل الأهلي، وبطبيعة الحال بيراميدز صاحب القرار "

فيما رحب بيراميدز، بفكرة الاستغناء عن خدمات كينو مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك نظرًا لضخامة راتب اللاعب ، وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الاتجاه الحالى يسير نحو الموافقة على العرض الأنسب الذى سيقدم لللاعب فى فترة الانتقالات من أجل تجديد إعارته للجزيرة الأماراتى أو أى ناد أخر يرغب فى ذلك، أو بيعه بصفة نهائية، وذلك لصعوبة سداد راتب اللاعب البرازيلى والذى يتخطى "سقف" بيراميدز فى الوقت الحالى.