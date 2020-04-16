شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى قطاع الناشئين بالأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى إجراء عدة تغييرات فى قطاع الناشئين بالنادى خلال الفترة المقبلة، بناءً على الدراسة التى قامت بها اللجنة بشأن المدربين والعاملين فى هذا القطاع، وترغب اللجنة فى تبديل بعض المدربين واستبدالهم بآخرين، وهو ما سيتم البت فيه فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، عدة تصورات بشأن التغييرات المرتقبة فى قطاع الناشئين، الذى يترأسه فتحى مبروك، من أجل عرضها ومناقشتها مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الفترة المقبلة.

فى وقت سابق، كان فتحى مبروك قد أكد أن القطاع يمتلك لاعبين على أعلى مستوى يستطيعون خدمة الفريق الكروى الأول، خاصة فى مركزى الظهير الأيمن وحراسة المرمى، لتعويض رحيل أحمد فتحى وشريف إكرامى.

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وأوضح مبروك، فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم"، أن هناك أكثر من حارس مرمى يستطيعون اللعب فى الفريق الأول من بينهم مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، وحمزة وغيرهم.

وعن مركز الظهير الأيمن، قال رئيس قطاع الناشئين، "تحدثت مع محسن صالح، ورشحت له اثنين من اللاعبين الواعدين لتعويض رحيل أحمد فتحى وقلت له إنهم على ضمانتى الشخصية وهم أحمد سيد عبد النبى وفارس طارق، وهم مستقبل الأهلى فى مركز الظهير الأيمن".

وتحدث فتحى مبروك عن التواصل مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول، مؤكدًا أن هناك حلقة وصل دائمة بينهم وتنسيق من أجل خدمة الفريق الأول وقطاعات الناشئين، ووجه فتحى مبروك نصيحته لحسام عاشور، مطالبه بالاعتزال داخل النادى الأهلى وعدم الانتقال لأى فريق أخر بعد نهاية تعاقده، خاصة وإنه حصد العديد من البطولات.