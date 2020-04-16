شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للجودو يعدل شروط التأهل إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للجودو تعديل بعض شروط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2021، والمقرر أن تبدأ رحلة التأهيل بعد 30 يونيو المقبل.

وأكد مطيع فخر الدين أن الاتحاد الدولى أبلغهم بتعديل بعض شروط التأهل، ولكن لن يتم الإعلان عنها وإخطار الاتحادات المحلية بالشروط إلا بعد استئناف البطولات والنشاط الدولى، والذى تقرر له بعد يوم 30 يونيو، فى ظل توقف جميع الأنشطة بمختلف الدول بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الاتحاد أن اللاعبين على أتم استعداد لعودة النشاط فى أى وقت، خاصة أنهم يحرصون على لياقتهم البدنية بخوض التدريبات المنزلية، للمنافسة والحصول على بطاقة التأهل لطوكيو.

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كان اتحاد الجودو تلقى بريدا الكترونيا "إيميل" من نظيره الدولى يفيد بتأجيل جميع الأنشطة والبطولات حتى 30 يونيو المقبل، فى ظل فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الاتحاد أن تأجيل أولمبياد طوكيو هو الحل الأمثل فى ظل انتشار المرض بمختلف دول العالم، وكذلك للحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة أن مصر تهتم بصحة أبنائها وتحافظ عليهم، مشيراً إلى أن صحة اللاعبين أهم من أى بطولة، فالبطولات يتم تعويضها لكن اللاعبين ثروة قومية لا يمكن تعويضها.

كان اتحاد الجودو قد أعلن أنه سينفذ تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بشأن تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، فى ظل الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا.