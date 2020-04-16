شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح كينو بديل رمضان صبحى فى الأهلي بعد تفضيله على الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى البرازيلى ماركوس كينو، لاعب بيراميدز والمعار للجزيرة الإماراتى، تفضيله اللعب فى الأهلى إذا ما تلقى عرضا من قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك للعب لأحدهما، مفضلا اللعب بصفوف الأهلى عن الزمالك، بفضل طموحاته فى اللعب لفريق قوى بالدورى المصري، مؤكدا أن الأهلى يلعب دائما على الانتصارات وتسجيل الهداف وتحقيق البطولات.

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وكشف البرازيلى كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتى، أنه لم يستطع مراوغة على جبر وهو المدافع الأصعب فى مصر، والأهلى أقوى فريق فى الدورى.

وقال البرازيلى كينو لاعب الجزيرة الإماراتى فى تصريحات مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة"، إنه لم يستطع مراوغة على جبر فى مران بيراميدز، وأن عبد الله بكرى عنيف جدا فى تدخلاته، ولكن راوغته هو رجب بكار.

وعن أصعب فريق، قال البرازيلي، إن أفضل فريق واجهه بقميص بيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز كان النادى الأهلى، لأنه أصعب منافس ويلعب دائما على الفوز وإحراز الأهداف وحصد البطولات وهو الأقوى فى الدورى، وكذلك نادى الزمالك الذى يمتلك لاعبين مميزين.

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أوضح أنه لم يتلق أى عرض من الأهلى واختار الانتقال إلى الجزيرة الإماراتى من أجل خوض تجربة جديدة فى مسيرته الكروية.

وأكد لاعب الجزيرة الإماراتي: عندما كنت فى مرحلة الاتفاق بالإمارات كان هناك اجتماع فى روسيا وتم الاتفاق مع وكيلى على الذهاب إلى مصر وكان لدى عرض من السعودية وأعجبت بالتجربة المصرية".

وعن الدورى المصرى قال كينو: "الدورى المصرى فيه منافسة كبيرة وبه التحامات قوية ويملك مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون الفنيات الكبيرة، مشيرا إلى أن كرة القدم فى العالم أصبحت لا تخلتف من مكان إلى آخر، وفى مصر هناك العديد من الفرق التى تلعب كرة جيدة للغاية".

وواصل كينو: "الكرة المصرية مختلفة بعض الشيء فى عملية الالتحام وهو أمر ليس سيئا، ولكن هو نوع من المنافسة والمركز الذى ألعب فيه الكثير من الالتحامات".