الامارات | بلاتر يقترح نقل مونديال 2022 إلى الولايات المتحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتر يقترح نقل مونديال 2022 إلى الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتر، أن يتم سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر ومنح حق الاستضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقال بلاتر لصحيفة بيلد الألمانية أمس، إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وسط اتهامات الفساد الجديدة التي تحيط بملف بطولة 2022 المقررة في ديسمبر، وهي المرة الأولى التي لا تجري فيها بالصيف خلال الفترة بين يونيو ويوليو".

وأوضح بلاتر: "ألمانيا أيضاً قادرة على استضافة البطولة، لكن هذا سيعني ان كأس العالم ستقام في اوروبا مرة أخرى بعدما أقيمت في روسيا 2018، لذلك فإن أوروبا لن تكون الخيار الأول حال سحب التنظيم من قطر".

Advertisements

وأضاف: "الولايات المتحدة يمكن أن تنظم البطولة المقبلة بدلا من نسخة 2026، إنهم قادرون، إنه ليس علم الصواريخ، ويمكن لليابان أيضاً أن تفعل ذلك، كما أنهم يحاولون استضافة كأس العالم 2022."

وأشار رئيس "فيفا" السابق إلى وجود تدخل سياسي في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر، وقال: "لقد كان هناك اتفاق نبيل في اللجنة التنفيذية لـ "فيفا" بمنح مونديال 2018 لروسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة، قبل أن يحدث تدخل سياسي لمنح حق استضافة مونديال 2022 إلى قطر، هذا كل ما في الأمر، إذ أن هذا النوع من القرارات لا يحدث إلا من خلال تدخل سياسي رفيع المستوى".