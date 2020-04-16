شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومانيولي يرفض ترك الميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 أكدت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت ان مدافع وقائد نادي ​ميلان​ الايطالي اليسيو ​رومانيولي​ قرر الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده عام 2022 وعدم الرحيل لخوض تجربة جديدة في الليغا الاسبانية.

وأضافت الصحيفة ان نادي اتلتيكو مدريد الاسباني ابدى اهتماما بضم اللاعب لكن الاخير قرر البقاء في السان سيرو وينتظر عرضا جديدا من ناديه لتجديد عقده. يذكر ان برشلونة الاسباني ايضا ابدى اهتماما بضم المدافع الصلب الى صفوفه لتعزيز خظ دفاعه الذي بدا هشا في بداية الموسم الجديد وقبل التوقف بسبب تفشي فيروس ​كورونا​.

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