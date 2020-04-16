رئيس بريشيا: اتمنى ان يبقى تونالي في ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

اكد رئيس ​بريشيا​ ماسيمو تشيلينو ان لاعب الفريق الدولي الايطالي ساندرو ​تونالي​ سيترك الفريق بكل تاكيد ولكنه امل منه ان يبقى في ايطاليا.

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وقال تشيلينو: لقد قطعت وعدا لساندرو انه في اليوم الذي سيطلب فيه الرحيل عن النادي ساوافق مباشرة من دون النظر الى المبلغ المقدم لنا.

واضاف: انه موهبة كبيرة ولكني اتمنى عليه ان يبقى في ​الدوري الايطالي​ بعد رحيله عنا.

وانهى حديثه: كرة القدم الايطالية تغيرت كثيرا ولكن مع ذلم لن اعرقل مسيرة لاعبنا ولكن علينا الاطمئنان لمستقبله قبل رحيله عنا.