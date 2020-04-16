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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس بريشيا: اتمنى ان يبقى تونالي في ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
اكد رئيس بريشيا ماسيمو تشيلينو ان لاعب الفريق الدولي الايطالي ساندرو تونالي سيترك الفريق بكل تاكيد ولكنه امل منه ان يبقى في ايطاليا.
وقال تشيلينو: لقد قطعت وعدا لساندرو انه في اليوم الذي سيطلب فيه الرحيل عن النادي ساوافق مباشرة من دون النظر الى المبلغ المقدم لنا.
واضاف: انه موهبة كبيرة ولكني اتمنى عليه ان يبقى في الدوري الايطالي بعد رحيله عنا.
وانهى حديثه: كرة القدم الايطالية تغيرت كثيرا ولكن مع ذلم لن اعرقل مسيرة لاعبنا ولكن علينا الاطمئنان لمستقبله قبل رحيله عنا.
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