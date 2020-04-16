توجه جديد لانهاء موسم كرة القدم في ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

يحاول المسؤولون في كرة القدم الايطالية ايجاد حل لكسر الجمود الذي يسيطر على النشاط الكروي في البلاد في ظل تفشي وباء ​كورونا​ فيها.

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وكشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت مقترح جديد لاستكمال الموسم عن طريق لعب كأس إيطاليا أولاً ومن بعده استكمال الدوري من جديد

الفكرة تنص على خوض نصف نهائي البطولة بين إنتر و​نابولي​ و​يوفنتوس​ و​ميلان​ يومي 27 و28 ايار من أجل كسب المزيد من الوقت.

العائق الوحيد امام هذه الفكرة هو توافر الظروف الصحية المناسبة من اجل عودة النشاط من جديد وفقاً لما أصر عليه روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي.