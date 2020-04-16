اخبار الرياضه

توجه جديد لانهاء موسم كرة القدم في ايطاليا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجه جديد لانهاء موسم كرة القدم في ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

يحاول المسؤولون في كرة القدم الايطالية ايجاد حل لكسر الجمود الذي يسيطر على النشاط الكروي في البلاد في ظل تفشي وباء ​​ فيها.

Advertisements

وكشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت مقترح جديد لاستكمال الموسم عن طريق لعب كأس إيطاليا أولاً ومن بعده استكمال الدوري من جديد

الفكرة تنص على خوض نصف نهائي البطولة بين إنتر و​نابولي​ و​يوفنتوس​ و​ميلان​ يومي 27 و28 ايار من أجل كسب المزيد من الوقت.

العائق الوحيد امام هذه الفكرة هو توافر الظروف الصحية المناسبة من اجل عودة النشاط من جديد وفقاً لما أصر عليه روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجه جديد لانهاء موسم كرة القدم في ايطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا