كورونا يشق صفوف عمال بناء الملاعب في قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

سجلت قطر حالات إيجابية لفيروس ​كورونا​ بين عمال الملاعب والمشاريع الخاصة بكأس العالم 2022.

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وقال أحد المنظمين: اثنان من الموظفين العاملين لدى مشروع ملعب الثمامة كانت نتائجهما إيجابية لكورونا بالإضافة إلى ثلاثة عمال أحدهم يعمل في مشروع استاد الريان وأثنان في مشروع استاد البيت كانت نتائجهم إيجابية أيضًا".

وأشارت التقارير أن اللجنة الخاصة تتبع إرشادات وزارة الصحة للاستجابة وأن جميع المتضررين سيستمرون في الحصول على الرعاية الصحية المجانية، لكن دون تنفيذ.

يذكر ان البطولة ستقام بين شهري تشرين الثاني وكانون الاول في قطر.