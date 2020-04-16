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هالاند يشترط على زيدان قبل الانتقال الى الريال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

اكدت صحيفة اس الاسبانية ان النروجي ايرلينغ هالانج لا يمانع الانتقال الى ​​ في الصيف ولكن لديه شرطا واحدا وعلى المدرب ​زيدان​ ان يحققه له.

لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الذي يتألق هذا الموسم اشترط المشاركة أساسيًا في تشكيلة الميرنغي ولا يكون له دور ثانوي من مقاعد البدلاء في ظل تواجد كريم ​بنزيما​ في هجوم الملكي منذ 2009.

زيدان الذي يمنح مهاجمه بنزيما ثقة ودعما كبيرين سيكون عليه الاختيار اما اتمام الصفقة وتحقيق مطلب النروجي ابن ال 19 عاما والتخلي عن بنزيما او الاستغناء عن الصفقة بالكامل والبحث في مكان اخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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