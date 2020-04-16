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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هالاند يشترط على زيدان قبل الانتقال الى الريال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
اكدت صحيفة اس الاسبانية ان النروجي ايرلينغ هالانج لا يمانع الانتقال الى ريال مدريد في الصيف ولكن لديه شرطا واحدا وعلى المدرب زيدان ان يحققه له.
لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الذي يتألق هذا الموسم اشترط المشاركة أساسيًا في تشكيلة الميرنغي ولا يكون له دور ثانوي من مقاعد البدلاء في ظل تواجد كريم بنزيما في هجوم الملكي منذ 2009.
زيدان الذي يمنح مهاجمه بنزيما ثقة ودعما كبيرين سيكون عليه الاختيار اما اتمام الصفقة وتحقيق مطلب النروجي ابن ال 19 عاما والتخلي عن بنزيما او الاستغناء عن الصفقة بالكامل والبحث في مكان اخر.
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