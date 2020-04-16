هالاند يشترط على زيدان قبل الانتقال الى الريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

اكدت صحيفة اس الاسبانية ان النروجي ايرلينغ هالانج لا يمانع الانتقال الى ​ريال مدريد​ في الصيف ولكن لديه شرطا واحدا وعلى المدرب ​زيدان​ ان يحققه له.



لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الذي يتألق هذا الموسم اشترط المشاركة أساسيًا في تشكيلة الميرنغي ولا يكون له دور ثانوي من مقاعد البدلاء في ظل تواجد كريم ​بنزيما​ في هجوم الملكي منذ 2009.

زيدان الذي يمنح مهاجمه بنزيما ثقة ودعما كبيرين سيكون عليه الاختيار اما اتمام الصفقة وتحقيق مطلب النروجي ابن ال 19 عاما والتخلي عن بنزيما او الاستغناء عن الصفقة بالكامل والبحث في مكان اخر.