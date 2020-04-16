شكرا لقرائتكم كيف يقضى نجم سلة الجزيرة السابق يومه فى الحجر المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص "الخليج 365" على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو شريف جنيدى لاعب فريق سلة الجزيرة السابق، و مدرب احد فرق النادى حاليا ، والذى كشف أنه يستغل فترة التوقف و حظر التجوال فى الذهاب الى عمله فى الصباح كطبيب اسنان فى أحد شركات البترول ، و بعد العودة من العمل يقوم ببعض التدريبات الخفيفة ، حفاظا على لياقته البدنية .

Advertisements

واضاف جنيدى لاعب المنتخب السابق أنه يتواصل مع لاعبى الفريق الذى يتولى تدريبه فى قطاع الناشئين بالجزيرة عن طريق الاون لاين ، وبعد ذلك فترة المساء يحرص عى قراءة بعض الكتب فى مجال عمله وهو طب الاسنان

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدة قرارات مهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.