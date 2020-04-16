شكرا لقرائتكم فايلر يغلق باب العودة إلى الأهلى أمام حسين السيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" المُعار لنادي الصفاقسي التونسي بعد إنتهاء الإعارة حيث أعلن المدير الفني إنه ليس بحاجة لجهود الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.

ورحل مارسيلو من الأهلي إلى الصفاقسي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية الموسم الجاري بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادي الإتفاق السعودي.

ويبحث فايلر حالياً موقف لاعبي الأهلي المُعارين لأندية أخرى سواء كانت داخلية أم خارجية وفيما يتعلق بمستقبل حسين السيد فأن النية تتجه لدى المدرب السويسري لعدم استعادته خلال الموسم المقبل حيث يرى المدرب السويسري أنه من الأفضل أن يستمر حسين السيد في مشوار الإعارة لعدم حاجة الفريق لجهوده.

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في وقت سابق ، كشف حسين السيد حقيقة تلقيه مفاوضات من نادى الزمالك فى الفترة الماضية من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة، وذلك قبل النتقال للفريق التونسى ، وأكد حسين السيد فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه لم يتلقى أى مفاوضات من الزمالك فى الفترة الماضية ولم يعقد جلسات مع أى من المسئولون كما تداول البعض، مشيرًا إلى إنه مازال مرتبط بعقد سارى مع المارد الأحمر ولا يمكن الانتقال لصفوف أى فريق إلا بموافقة الأهلي.

تابع: "زوجتي فوجئت من أحد الأخبار بإنني وقعت للزمالك وحصلت على 10 مليون جنيه وكادت أن تصدق من كثرة الشائعات، وسألتني هل فعلت ذلك؟".

أردف مارسيلو حديثه، مشيرًا إلى أنه تلقى مفاوضات من الزمالك مرة واحدة عندما كان لاعبًا فى صفوف مصر المقاصة عام 2014، وعرض عليه أحمد مرتضى منصور مبلغ مالى أضعاف العرض الذى قدم من الأهلي بجانب سيارة، إلا إنه التزم باتفاقه مع الأهلى وتوقيعه عقود مع علاء عبد الصادق حينها.

وكان حسين السيد قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى الخواجة السويسرى المسئولية الفنية سبتمبر الماضى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، وبديله محمود وحيد ومن ورائهم أيمن أشرف، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات ما جعله يخسر فنيا وماديا.