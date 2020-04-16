شكرا لقرائتكم فايلر يرفض عودة أزارو للأهلى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم النادي الأهلي مستقبل المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة من الدوري السعودي.

وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود وليد آزار في الفترة المقبلة ولا يرغب في عودته لأن طريقه لعبه لا تُناسب الأهلي ومنح المدرب السويسري إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لإعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج له وهو ما ستقوم بتنفيذه الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن تُخطر إدارة الاهلي وليد أزارو بموقف فايلر من عودته حيث يُحدد المهاجم المغربي خطوته المقبلة لاسيما وأن هناك عروض له من أندية عربية وأوربية وسيُفاضل بينها لاختيار الأنسب له.

وكانت العلاقة بين فايلر ووليد أزارو قد وصلت لطريق مسدود بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته في مباراة طنطا خلال يناير الماضي لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب في إصابة يده بقطع جرحي بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب.

وغازل وليد أزارو جماهير القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مرتديا قميص الفريق الأحمر، وتلقى أزارو 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.