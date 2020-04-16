شكرا لقرائتكم قاصل من التدريبات الزوجية لبلدوزر الزمالك مع زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبى تدريباته فى معسكره الانفرادى بالغردقة، حيث يخوض عدة تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وشارك مصطفى محمد جماهيره جانب من استعداداته لعودة النشاط الكروى عبر تطبيق تيك توك حيث نشر فيديو يجمعه بخطيبته التى تشاركه نفس التدريبات.

شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بمسابقة الدوري، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك في 9 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف المازيمبي موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، كما لعب السوبر المصري والأفريقي وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد في الموسم الجاري 11 هدفاً.

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وعلى مستوى صناعة الأهداف ساهم اللاعب في صناعة 3 أهداف هذا الموسم بواقع هدفين في دوري الأبطال وهدف في الدوري.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعاً: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".