أتلتيك بلباو يتوصل الى اتفاق مع لاعبيه بشأن خفض رواتبهم

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مدريد (أ ف ب) - أعلن نادي أتلتيك بلباو الاسباني لكرة القدم أنه توصل الى اتفاق مع لاعبيه بشأن خفض رواتبهم٬ وذلك من أجل مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية التي خلّفها تعليق المنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد وجاء في بيان النادي الباسكي "سيكون الحسم من الراتب السنوي بنسبة 17 في المئة في حال استحالة استكمال المنافسات وستة في المئة في حال استُكمل الدوري خلف أبواب موصدة". وتابع "لاعبو الفريق الأول للرجال في نادي اتلتيك بلباو٬ وبقيادة قادتهم٬ وفي لفتة تظهر مسؤولية والتزام كبير٬ وافقوا طوعا على تخفيض رواتبهم نظرا للظروف التي قد تؤثر على نهاية موسم 2019-2020". وكان بلباو يحتل المركز العاشر في ترتيب الليغا قبل تعليق المنافسات منتصف شهر آذار/مارس الفائت٬ وبلغ نهائي كأس اسبانيا الذي تأجل الى موعد لم يحدد بعد، لمواجهة نادي ريال سوسييداد. وانضم بلباو بذلك الى أندية عدة في إسبانيا اتخذت قرارات بخفض الرواتب، منها جاره الباسكي سوسييداد، ومتصدر الترتيب وحامل اللقب برشلونة ، وقطبا العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو. وعمدت أندية كرة قدم عدة حول العالم الى إجراءات خفض رواتب اللاعبين في هذه الفترة، في ظل تراجع ايراداتها المالية بسبب توقف عائدات المباريات ومداخيل البث التلفزيوني. وتعتبر اسبانيا من البلدان الاكثر تضررا من "كوفيد-19" الذي أدى الى نحو 16 ألف معلنة بحسب الاحصاءات الرسمية. ولا تزال منافسات الليغا متوقفة حتى إشعار آخر.

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