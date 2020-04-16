شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ وليد أزارو: "شوف مصلحتك.. فايلر مش عايزك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم النادى الأهلى مستقبل المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودي.

وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود وليد آزار فى الفترة المقبلة، ولا يرغب فى عودته، لأن طريقه لعبه لا تُناسب الأهلى، ومنح المدرب السويسرى إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لإعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج له، وهو ما ستقوم بتنفيذه الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلى إن إدارة النادى ستُخطر وليد أزارو بموقف فايلر من عودته، حيث يُحدد المهاجم المغربى خطوته المقبلة لاسيما أن هناك عروضاً له من أندية عربية وأوربية وسيُفاضل بينها لاختيار الأنسب له.

Advertisements

وكانت العلاقة بين فايلر ووليد أزارو قد وصلت لطريق مسدود بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته فى مباراة طنطا خلال يناير الماضى لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب فى إصابة يده بقطع جرحى بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب.

وغازل وليد أزارو جماهير القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مرتديا قميص الفريق الأحمر، وتلقى أزارو 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.