شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عمارة يعاتب ابنته بطريقة كوميدية على تيك توك.. اعرف قال لها أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت وصلة عتاب كوميدية بين محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، وابنته عبر تطبيق تيك توك، حيث قال لها "بس أنا واخد على خاطرى منك يابت يانونا"، لترد عليه، "أنا مش بت ومش نونا يعنى أيه واخد على خاطرك منى"، ليرد عليها، "يعنى نفسيتى تعبانة منك".

وفى وقت سابق نشر عمارة فيديو يجمعه مع ابنته أثناء أدائهما مقطعا من أغنية "كرش السنين"، وقال عمارة لابنته، "بتردى وقويتى وبقيتى ياعجلة تخينة مش زى زمان"، وردت، "لا حوش اللى كرشو مدلدل ادام ياكرش السنين" ثم قال لها ما تيجى تاخدينى قلمين فردت، "أنت تمامك دقيقتين ..هتشوفى وصلتى لفين".

وكان محمد عمارة قد أطلق حسابه الجديد على تطبيق تيك توك لينضم لعشرات النجوم الذى استغلوا فترة الحجر المنزلى للدخول لهذا التطبيق لقضاء أوقات فراغهم بعيداً عن الملل الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ودشن عمارة أول فيديوهاته على تيك توك بصحبة زميليه هشام حنفى وياسر ريان نجما الاهلى السابقين قائلا، "استنونى الفترة الجاية هنزل ليكم حاجات حلوة كتير".

وفى وقت سابق، أكد محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق أن النادى الأهلى فشل فى إدارة ملف التجديد لكبار القلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه كان يجب تقدير اللاعبين الكبار بشكل أفضل من ذلك فى مفاوضات التجديد.

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وقال عمارة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كل الناس ستلوم الآن على أحمد فتحى، لكنه لم يخطئ فى قراره، الأهلى لم يقدره كما فعل مع حسام عاشور وشريف إكرامى من قبل، وفرط فى أبنائه بسهولة.

وأضاف عمارة، رحيل أحمد فتحى خسارة كبيرة للنادى الأهلى فى الوقت الحالى، وتعويضه لن يكون سهلاً، لكن نأمل فى أن يتمكن الأهلى من إيجاد البديل سريعاً.

وأبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

وأعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى فى مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته فى بيراميدز.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدورى المصرى و3 لدورى أبطال أفريقيا.