شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عنتر يغنى مع زوجته دنيا الحلو "ياكرش السنين" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، جمهوره عبر تطبيق تيك توك بفيديو يجمعه بزوجته دنيا الحلو أثناء أدائهما مقطعا من أغنية "كرش السنين"، وقال عنتر لزوجته، "بتردى وقويتى وبقيتى ياعجلة تخينة مش زى زمان"، وردت، "لا حوش اللى كرشو مدلدل ادام ياكرش السنين"، ثم قال لها ما تيجى تاخدينى قلمين فردت، "أنت تمامك دقيقتين ..هتشوفى وصلتى لفين".

من ناحية أخرى، يستمر عنتر فى خوض بعض التدريبات البدنية الشاقة فى منزله، نظرًا للحجر المنزلى المفروض على الجميع بسبب تفشى فيرس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية.

ويخوض محمد عنتر، بصورة يومية، تدريبات متنوعة فى مركز شباب أبو تيج، ما بين الجرى وتدريبات اللياقة البدنية بعد أعمال تطهير المركز وتعقيمه بصورة جيدة، حيث يخوض به اللاعب تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل تجنب التجمعات وتنفيذ التعليمات الطبية بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا.

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كشف مصدر مقرب من محمد عنتر لاعب وسط الزمالك عن تلقي اللاعب عدة عروض من اندية داخل مصر للانتقال اليها خلال الموسم المقبل، رغم توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا .

محمد عنتر رفض البت او مناقشة أي عروض انتظارا لموقف نادي الزمالك مؤكدا انه لاعب في الزمالك وتحت أمر النادي ولا يمكنه التفاوض مع أي نادي الا بموافقة الزمالك.

و يبحث مسؤولو الزمالك، دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى ، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ورشح الوكلاء عددا من اللاعبين على مسئولى الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.