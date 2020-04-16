شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نور الشربينى خاطفة الأنظار خارج الملعب الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك نور الشربينى نجمة الإسكواش كاريزما عالية مكنتها من دخول قلوب محبى اللعبة بصفة خاصة والرياضة النسائية بصفة عامة .

كما أن نورالشربينى تمتلك وجه يتسم بملامح تجمع ما بين الهدوء و الرقة و البراءة ، خطفت به قلوب محبينها داخل و خارج الملع الزجاجى .

تربعت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً وبطلة العالم، على رأس سيدات الاسكواش الأقل هزيمة خلال مسيرتها الاحترافية، فيما جاءت نوران جوهر المصنفة الثانية في المركز الثاني ورنيم الوليلي في المركز الثالث.

وخلال مسيرتها الاحترافية استطاعت البطلة المصرية نور الشربيني، أن تحقق الانتصار في 245 مباراة، فيما تلقت الهزيمة في 71 مباراة فقط. بينما استطاعت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، أن تحقق 165 انتصار، وتلقت 77 هزيمة.

أما رنيم الوليلي والتي بدأت مسيرتها في اللعبة قبل الثنائي نور ونوران، فقد استطاعت أن تحقق الانتصار في 362 مباراة، بينما تلقت الهزيمة في 151 مباراة أخرى.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجمة الإسكواش نور الشربينى خارج الملعب الزجامى فى الصور التالية :









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