شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "سباق سيارات" بين عمرو جمال وأحمد الشناوى مع أحد المعجبين بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، سباق سيارات برفقة صديقه أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز فى أحد شوارع القاهرة، وداعب اللاعبان معجبا فى سيارته قائلا، "خليك فى البيت ياكابتن" ليرد غزال الأهلى "حصلنا بقى".

ووجه عمرو جمال رسالة شكر لحسام حسن أسطورة الكرة المصرية عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بعد إشادة العميد بقدراته خلال تصريحات تليفزيونية، وتأكيده أن غزال الأهلى كان سيصبح خليفته فى الملاعب لولا الإصابة، وكتب عمرو جمال "كلام أعتز وأفتخر بيه من أسطورة كروية كبيرة ويتربع عرش أفضل رأس حربة على مر التاريخ مع مثلى الأعلى كابتنى عماد متعب، شكرا كابتن حسام حسن، الظروف بتعاند كتير بس طول ما فى نفس هفضل أعاند الظروف وهرجع كما عهدتمونى إن شاء الله".

وكشف أسطورة الهجوم المصرى حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اللاعب الذى كان سيصبح خليفته فى الملاعب، مشيرًا إلى أن عمرو جمال كان سيصبح مهاجم مصر الأول لولا تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

Advertisements

وأضاف حسام فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أنه معجب بأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، لافتًا إلى أنه سيكون أمل مصر فى مركز المهاجم، مع عمرو جمال إذا استعاد مستواه.

وعن مروان محسن مهاجم الأهلى، قال هداف مصر "مروان لاعب مجتهد وحظه عالى جدًا جدًا خاصة إنه بيلعب فى الأهلى ومنتخب مصر، والكثير من المدربين منحوه العديد من الفرص".