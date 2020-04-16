شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض عودة "ظهير" الصفاقسي التونسي للأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عودة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" المُعار لنادى الصفاقسى التونسى بعد انتهاء الإعارة، وأعلن المدير الفنى أنه ليس بحاجة لجهود الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.

ورحل مارسيلو من الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الإتفاق السعودي.

ويبحث فايلر حالياً موقف لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، سواء كانت داخلية أم خارجية، وفيما يتعلق بمستقبل حسين السيد فإن النية تتجه لدى المدرب السويسرى لعدم استعادته خلال الموسم المقبل، ويرى المدرب السويسرى أنه من الأفضل أن يستمر حسين السيد فى مشوار الإعارة لعدم حاجة الفريق لجهوده.

Advertisements

فى وقت سابق، كشف حسين السيد حقيقة تلقيه مفاوضات من نادى الزمالك فى الفترة الماضية من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة، وذلك قبل الانتقال للفريق التونسى، وأكد حسين السيد فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أنه لم يتلق أى مفاوضات من الزمالك فى الفترة الماضية ولم يعقد جلسات مع أى من المسئولون كما تداول البعض، مشيرًا إلى إنه مازال مرتبطا بعقد مع المارد الأحمر ولا يمكن الانتقال لصفوف أى فريق إلا بموافقة الأهلي.

وأضاف، "زوجتى فوجئت من أحد الأخبار بأننى وقعت للزمالك وحصلت على 10 ملايين جنيه، وكادت تصدق من كثرة الشائعات، وسألتنى هل فعلت ذلك؟".

وتابع مارسيلو حديثه، بأنه تلقى مفاوضات من الزمالك مرة واحدة عندما كان لاعبًا فى صفوف مصر المقاصة عام 2014، وعرض عليه أحمد مرتضى منصور مبلغ مالى أضعاف العرض الذى قدم من الأهلى بجانب سيارة، إلا إنه التزم باتفاقه مع الأهلى وتوقيعه عقود مع علاء عبد الصادق حينها.

وكان حسين السيد قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى الخواجة السويسرى المسئولية الفنية سبتمبر الماضى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، وبديله محمود وحيد ومن ورائهم أيمن أشرف، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات ما جعله يخسر فنيا وماديا.