شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائى دورى الأبطال بلغة المال.. الأهلى فى الصدارة والزمالك وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم باه، السكرتير العام المؤقت للاتحاد الأفريقى، أن الاتحاد الأفريقى لا يفكر فى إلغاء بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، لأن البطولتين على وشك الانتهاء ويسعى الكاف لاستكمالها فى الجو المناسب للعب وتوفير الأمن لكل عناصر المنظومة وفقا لقرار منظمة الصحة العالمية.

من هذا التصريح استعادت فرق المربع الذهبى "الأهلى والزمالك والرجاء والوداد" الأمل فى التتويج بالأميرة الأفريقية هذال الموسم، بعدما تسرب اليأس من استكمالها بعد انتشار فيروس كورونا.

نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بلغة الأموال

وتراجعت أسعار اللاعبين خلال هذه الفترة لتوقف النشاط فى معظم البطولات الرياضية، خاصة فى مصر والمغرب التى لها ممثلين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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الأهلى حافظ على صدارة فرق دورى أبطال أفريقيا فى القيمة التسويقية للاعبيه بقيمة 370 مليون جنيه حسب ما جاء فى موقع "ترانسيفير ماركت" المتخصص فى أسعار اللاعبين، وحجز ممثل مصر الثانى نادى الزمالك الوصافة بقيمة 260 مليون جنيه، وفى المركز الثالث جاء منافس الأهلى وهو الوداد بقيمة 213 مليون حنيه متفوقا على مواطنه الرجاء صاحب المركز الأخير بقيمة 205 ملايين جنيه.

وعن بطولات أفريقيا قال عبد المنعم باه، إن الاتحاد الأفريقى لا يفكر فى إلغاء بطولتى دورى ابطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، مؤكدا أننا محظوظون بأن البطولتين على وشك الانتهاء ونسعى لاستكمالها فى الجو المناسب للعبو توفير الأمن لكل عناصر المنظومة وفقا لقرار منظمة الصحة العالمية.

وعن منصبه، قال عبد المنعم باه: أشكر أحمد أحمد واللجنة التنفيذية لإسناد منصب الأمين العام لى، مؤكدا أنه محظوظ بهذا المنصب حتى فى ظل أزمة كورونا غير المسبوق، وعلينا مواجهتها.

وأوضح سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، أننا ننسق مع الاتحاد الدولى "فيفا" لدعم كل الاتحادات المشتركة معنا ونعمل تحت مظلة الاتحاد الدولى ونراعى مصالح الاتحادات الأهلية ومتأكدين من وصول دعم الفيفا لمساعدة جميع الاتحادات فى ظل هذه الظروف حتى لو تم الإضرار بالكاف.

وعن عودة النشاط، قال عبد المنعم باه: عودة النشاط الرياضى لأى بطولة مرتبط بقرار من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا الوقت مبكر جدا عن الحديث عن عودة النشاط الرياضى.