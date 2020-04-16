شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء رحلة الأهلى لتجديد عقد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسئولو النادى الأهلى جلسات التفاوض مع مروان محسن مهاجم الفريق لتجديد عقده فى شهر مايو المقبل، حيث سيعقد مسئولو القلعة الحمراء جلسات التفاوض مع مروان محسن ووكيل أعماله من أجل حسم ملف التجديد، ويُعد مروان محسن من اللاعبين الأساسيين فى تشكيلة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الذى يرفض التفريط فى خدمات مروان ويرى أن بقاءه أمراً مهماً فى الفريق بصرف النظر عن حالة عدم التوفيق التى تلاحقه طوال الفترة الماضية.

وتسبب انشغال الأهلى بملف تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان فى تأجيل جلسات التفاوض مع مروان محسن، خاصة أن ملف التجديد للرباعى استغرق وقتاً حيث رحل إكرامى وعاشور بناءً على رغبة النادى ورفض فتحى التجديد فيما جدد سليمان للأهلى موسمين.

فى شأن آخر وجه مروان محسن الشكر للقوافل الطبية التى تقوم بمجهود رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى رحلة التصدى لوباء كورونا المستجد، قائلا، "الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا فى مواجهة هذا الفيروس".

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وأوضح مروان محسن أن نشر الوعى الصحى مطلوب جداً من أجل تخطى هذه المرحلة، مؤكدًا أن المسئولية تبقى جماعية فى المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، قائلا، "وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة فى التعامل مع هذه الأزمة التى تحتاج للحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا فى مواجهة كورونا".

وأشار مروان محسن إلى أن الحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة أهم من أى شيء، مؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع، ومن ثم علينا التكاتف لتخطى هذه الأزمة.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.